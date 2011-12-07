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В Казани владелец котельной отказывается отапливать жилые дома и детский сад

Власти столицы РТ просят прокуратуру принять меры.

Власти Казани обратились в прокуратуру с жалобой на владельца котельной экспериментально-производственного завода «ВКНИИВОЛТ» на улице Толстого, который отказывается отапливать четыре жилых дома и детский сад, сообщил руководитель исполкома Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что собственник котельной не подавал заявление о снятии статуса единой теплоснабжающей организации, а других источников отопления для данных домов и детского сада по схеме теплоснабжения нет. Исполком просит надзорное ведомство принять меры.

Гиниятуллин также отметил, что к отопительному сезону готовы 816 из 817 соцобъектов, 96% многоквартирных домов — в остальных работы завершат до 15 сентября.

Отопительный сезон в Казани начнется при достижении среднесуточной температуры воздуха плюс 8 градусов в течение пяти дней. Для соцобъектов при необходимости отопительный сезон начнется раньше.

КВ
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