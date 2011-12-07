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В РТ не планируется проверок Роспотребнадзора на школьных линейках

Специалисты Роспотребнадзора ожидают строгого выполнения требований безопасности в учебных учреждениях.

Школьные линейки 1 сентября в Татарстане не будут целенаправленно проверяться специалистами Роспотребнадзора РТ. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По мнению Авдониной, вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности были тщательно проработаны Роспотребнадзором и Минобром РТ, а сотрудники сферы образования более других заинтересованы в том, чтобы линейки прошли безопасно.

КВ
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