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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в Сабинскую ЦРБ доставили 91-летнюю жительницу республики с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациентка страдала хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние пенсионерки. Спасти ее не удалось. 

У жительницы Казани также имелись хронические заболевания. Женщину в возрасте 60 лет госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №16. Там у нее выявили аналогичные признаки.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

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