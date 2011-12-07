В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в Сабинскую ЦРБ доставили 91-летнюю жительницу республики с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациентка страдала хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние пенсионерки. Спасти ее не удалось.

У жительницы Казани также имелись хронические заболевания. Женщину в возрасте 60 лет госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №16. Там у нее выявили аналогичные признаки.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.