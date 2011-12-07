Выплаты за больничный на ребенка выросли, а штрафы ГИБДД можно обжаловать на Госуслугах: какие законы вступают в силу в сентябре

Больничные по уходу за ребенком — 100% от заработка

С 1 сентября вступает в силу закон согласно, которому родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от среднего заработка. Сумма не будет зависеть от стажа.

До вступления закона в силу размер больничного по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависел именно от него. При стаже менее пяти лет за больничный выплачивали 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный платили 100%.

Также эта выплата не будет зависеть и от того, где лечат ребенка. Родители получат эти деньги независимо от того, на стационарном лечении находится ребенок или амбулаторном. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

Выплаты идут из Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется.

Гараж в собственность

В России вступает в силу так называемая «гаражная амнистия». Начиная с 1 сентября люди смогут бесплатно получить в свою собственность, как государственные, так и муниципальные земли, на которых находятся гаражи. Стоит отметить, что легализовать можно гараж, который был построен до 2004 года, под такую амнистию попадут 2 млн строений.

Законодатели отмечают, что такой закон понадобился потому, что в стране есть большое количество гаражей, никак не оформленных юридически. Нововведение устранит этот пробел. Оформить в собственность гараж бесплатно можно будет в течение 5 лет. Новый закон также позволит упростить продажу гаража и передачу его в наследство.

Незаконных букмекеров под контроль

В России запускают регулятор азартных игр (ЕРАИ), который позволит выявлять незаконных букмекеров в интернете. Все это позволит удерживать с таких «мутных» компаний деньги и направлять их в спортивные федерации и профессиональные лиги.

Теперь, если вы захотите заняться букмекерским бизнесом, вам придется зарегистрировать его в ЕРАИ.

Обжаловать штрафы на портале «Госуслуг»

С 1 сентября полученные штрафы, зафиксированные камерой, можно обжаловать на портале «Госуслуг». Раньше это можно было делать только в ГИБДД. На обжалование штрафа дается 10 дней с даты получения постановления.

В случае, если водитель пользуется сервисом «Госуслуг», постановление будет считаться доставленным с момента его размещения в личном кабинете, либо в течение семи дней с момента входа владельца на сайт.

Студенты получат сразу несколько квалификаций

Благодаря изменениям в законе об образовании, теперь студенты смогут получать одновременно несколько квалификаций. Все это позволяет вузам готовить специалистов по широкому кругу профессий. Также студентам дается возможность без лишних сложностей менять факультет, но только после второго курса обучения.

Помимо этих изменений, появилось и еще одно — для аспирантов вернули обязательную предзащиту своих диссертаций.

Электронный сертификат на покупку средства реабилитации

К концу сентября инвалиды смогут получить и использовать так называемый электронный сертификат. Им можно будет оплатить покупку средств реабилитации в любом магазине — как онлайн, так и офлайн.

Для получения сертификата надо будет подать в Фонд социального страхования заявление, это можно сделать в электронном виде — через Госуслуги. Электронный сертификат буде­т привязан к карте «Мир», на которую государство и зачислит определенную сумму. Если стоимость средства реабилитации превысит эту сумму, владелец сертификата может доплатить из собственных средств. Закон вступает в силу с 26 сентября.

От сертификата можно отказаться и приобрести средства реабилитации привычным путем: или взять их в ФСС, или купить на свои деньги, компенсировав стоимость через фонд.