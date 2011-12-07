В Челнах на концерт Jony собралась многотысячная толпа, забыв о социальной дистанции

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В Набережных Челнах на концерте, посвященному Дню республики, собралась многотысячная толпа. Видео с толпой людей разместили очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, что на площади перед сценой несколько десятков тысяч людей, а социальная дистанция в два метра не соблюдается. Как утверждают очевидцы, на концерт пришло больше людей, чем на выступление Niletto.
Напомним, 30 июня в День молодежи в Челнах выступал Niletto. Тогда люди также подбежали вплотную к сцене, забыв про социальную дистанцию. Недовольство этой ситуацией высказал Рустам Минниханов, отметив, что все санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться.
Ранее также сообщалось, что суд Набережных Челнов оштрафовал начальника Управления по делам молодежи исполкома города Айзата Махмутова на 25 тыс. рублей за нарушение организации и проведения Дня молодежи в городе с участием музыканта Niletto.