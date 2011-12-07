Инфекционная больница открыта после капремонта

«Реконструкция проходит поэтапно. В это здание вложено порядка 40 миллионов рублей, но половина из них вложена в систему вентиляции. Что касается поликлинического здания, туда вложено порядка 10 миллионов рублей», - пояснил главный врач больницы Марат Гатауллин.Ремонт медучреждения начался в марте этого года. Здания поликлиники и приемного отделения частично перепланировали, отремонтировали кровлю и фасады, сети электроснабжения, отопления и многое другое.По рекомендации врачей увеличено количество приемно-смотровых боксов.«Мы начали с самой больной точки - приемного отделения. Нужно понимать, что здание было открыто в 2007 году. С тех пор санитарные нормы и правила ужесточились. А наши больницы должны всегда отвечать современным требованиям», - добавил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.Кстати, через приемное отделение инфекционной больницы в среднем проходит 150 - 200 человек в сутки. Около 25 - 30% из них ежедневно госпитализируются, сообщает ИА «Татар-информ».