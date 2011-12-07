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Летние маршруты транспорта прекратят деятельность в Казани с 1 ноября

Летние маршруты транспорта прекратят деятельность в Казани с 1 ноября
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, с этого дня закончатся перевозки по шести летним маршрутам общественного транспорта. Таким образом, прекратят работу автобусы №№39с,41с, 92с, 101с, 109с и 111с. 
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