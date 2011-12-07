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Определена дата съезда Союза журналистов Татарстана

Президиум Союза журналистов Татарстана на своем очередном заседании определил дату проведения XIX съезда этой самой крупной в республике творческой организации.
Съезд пройдет 18 декабря этого года в Казани в Татарском государственном театре юного зрителя им. Габдуллы Кариева (ул. Петербургская, 55Б). Напомним, Союз журналистов РТ объединяет сегодня более 1200 человек. Это одна из самых многочисленных региональных журналистских организаций в России. В Казани и муниципальных районах активно действует более 50 крупных территориальных отделений и журналистских организаций союза. В последнее время идет заметное омоложение творческого объединения за счет одаренных и инициативных журналистов 25 - 35 лет.Проведение съезда совпало в этом году со 100-летием образования Союза журналистов Татарстана. 21 декабря 1918 года представители ряда казанских газет объединились, чтобы на принципах совместной деятельности защищать свои профессиональные, социальные и экономические интересы, а также, как отмечалось в протоколе собрания, «бороться с отдельными недостатками и комиссародержавием». Несомненно, съезд пройдет под знаком этого большого юбилея.Предполагается, что в повестку дня съезда войдут отчеты президиума СЖ РТ, ревизионной комиссии, а также выборы нового состава руководящих органов творческой организации, другие вопросы. Определены также нормы представительства на съезд делегатов от первичных организаций: один делегат от 10 членов союза, при меньшей численности - один делегат от организации.
КВ
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