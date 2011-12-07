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Памятник Матери открылся в селе Базарные Матаки Алькеевского района

Открытие прошло в торжественной обстановке при большом количестве народа, пишет газета «Алькеевские вести».
Этот памятник – знак уважения к матерям, которые дарят жизнь, являются источником милосердия и доброты, надежды и любви, а также прославление самого нужного для человека – мира. Парк Материнской славы был заложен в 2015 году.
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