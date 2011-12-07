Рустам Минниханов: Мы должны опираться на малый и средний бизнес

Форум открылся в Казани на площадке «Татнефть-арена» 26 октября. В режиме онлайн в форуме также принимали участие представители малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Президента РТ.В приветственном слове Рустам Минниханов поблагодарил первого заместителя председателя правительства России Антона Силуанова, который находился в этот день в Казани, за то, что он нашел возможность принять участие в форуме.Средства, которые заложены в федеральном бюджете на развитие предпринимательства, обязательно будут привлечены в Татарстан, заверил Рустам Минниханов. «Обещаю максимально привлечь их в Татарстан и представить вам», - сказал он, обращаясь к предпринимателям - участникам форума.По мнению Рустама Минниханова, форумы, подобные этому, сегодня важны и востребованы, особенно в части представления успешных практик ведения бизнеса.«Мы проводим много мероприятий разного уровня для предпринимателей, и я считаю, что это нелишне. Мы договорились еще несколько изменить формат - расширить его», - сказал Рустам Минниханов.Президент Татарстана также напомнил, что в регионе создана соответствующая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса, существуют специализированные образовательные программы для начинающих предпринимателей, есть и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса.«Все это важно, - сказал Рустам Минниханов. - Но главное - мы должны изменить отношение власти к предпринимателю. Не секрет, что у нас еще много бюрократических препон. Но люди, которые берут на себя ответственность, вкладывают средства в бизнес и создают рабочие места, - такие люди должны быть поддержаны властью. И мы будем делать все, чтобы развивать предпринимательство».Рустам Минниханов также напомнил, что один из национальных проектов - это как раз поддержка малого и среднего бизнеса (национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).Мы должны опираться на малый и средний бизнес, сказал Рустам Минниханов.Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов, приветствуя участников форума, подчеркнул, что мероприятие верно называется «Перезагрузка 2.0». Это говорит о том, что сегодня мы по-другому будем относиться к предпринимательству, сказал Антон Силуанов.Напомним, что основная миссия интенсив-форума «Перезагрузка 2.0» - создание и развитие в Республике Татарстан бизнес-сообщества, которое в своей деятельности основывается на грамотных предпринимательских компетенциях.Около 9 тысяч предпринимателей, бизнесменов и директоров компаний Татарстана, а также те, кто только собирается начать свое дело, собрались на форум, чтобы обменяться опытом и услышать выступления ведущих экспертов в области предпринимательства.