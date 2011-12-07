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Школьные каникулы в РТ не станут короче

В последние дни октября в соцсетях прошел слух о сокращении сроков осенних и зимних каникул в школах Татарстана.
Министерство образования и науки РТ опубликовало на своем сайте опровержение этой информации, уточнив, что сроки каникул могут разниться в зависимости от учебного заведения, однако общая продолжительность каникул в течение учебного года фиксирована и составляет 30 дней. 
КВ
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