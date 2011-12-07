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Туапсинское наводнение: «Казалось, дом раскалывается пополам»

В ночь на 25 октября над Краснодарским краем прошел циклон. Первый удар стихии принял на себя город Туапсе, где за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Затем наводнение настигло весь Туапсинский, Лазаревский и Апшеронский районы, а также Адыгею и Сочи.
Под водой оказались городские улицы, станицы, железнодорожные станции. В итоге шесть погибших, один без вести пропавший, снесенные автомобильные мосты, размытые железнодорожные насыпи. До сих пор не во всех населенных пунктах есть электрический свет, водоснабжение и газ.Наша землячка и бывшая коллега Евгения Аржаненко живет в Апшеронском районе в станице Ширванской больше 8 лет. И впервые увидела подобное буйство природы. Вот что она рассказала о тех страшных днях.«В Апшеронском районе сильнейший дождь лил двое суток. Началось все в ночь на 25 октября. Гроза громыхала неестественно громко, сверкали молнии. Это была бессонная ночь для многих. Я проснулась от жуткого треска. Казалось, что наш дом разламывается пополам. Дочка в страхе прижималась ко мне.Было слышно, как выли собаки, беспокойно ржали кони - здесь многие держат домашних животных и скот. В домах отключился свет, потому что оборвались линии электропередачи. У нас тоже не было света до самого утра. Когда рассвело, мы узнали, что администрация и спасатели начали спасать людей уже ночью. Утром стал понятен масштаб стихии. Река Пшеха в нашей станице Ширванской поднялась очень высоко, так высоко, как я еще не видела за 8 лет жизни здесь. Пшеха была грязная, в бурлящем потоке неслись обломки деревьев, которые она вырывала на своем пути. Но и тогда люди не знали полной картины бедствия.Тем временем в городе Апшеронске лужи стали превращаться в мутные водоемы. Весь город поплыл. Все дороги, переулки утонули в воде. Сначала уровень воды был по щиколотку, но она быстро поднималась выше и выше.Без всякого предупреждения отменились абсолютно все мероприятия - никуда было невозможно дойти. Люди шагали прямо по холодным лужам. Резиновые сапоги, пылившиеся до этого дня в магазинах, исчезли вмиг, несмотря на то что цены на них подскочили.В Апшеронском районе особенно сильно пострадали несколько населенных пунктов. Основной поток воды пришелся на станицу Кабардинскую. На нее шли дождевые потоки и воды с гор. Центр станицы, который находится в низине, затопило полностью. Дома до самой крыши ушли под воду. Люди сидели на крышах своих домов в ожидании помощи. Спасатели не сразу смогли подобраться к терпящим бедствие. Те, кто успел, смогли сбежать из самого опасного участка станицы, других потом эвакуировали. Одна бабушка вместе со своей коровой умудрилась добежать до автовокзала и там переждать бедствие. Ее дом затопило. У многих ушли под воду машины, имущество. Многие станичники сначала не придали значения ливню и остались дома. Позже стало известно, что в Кабардинской погибли три человека. Местонахождение некоторых станичников неизвестно. Об обстоятельствах гибели одного из жителей станицы рассказал спасатель. Мужчина оказался отделенным от своей семьи бурным потоком воды. Он решил вплавь перебраться к своим, но выплыть не смог - утонул на глазах близких.В городе Хадыженске Апшеронского района эвакуация началась уже в первую ночь наводнения. Там сильнейший поток сбивал людей с ног. Везде была паника, крики. Пока (на дату 26 октября. - прим. Р.М.) еще нет официальных данных о жертвах, но в народе говорят, что есть пропавшие.В поселке Станционном рухнул пешеходный мост, а автомобильный мост смыло напрочь. Еще один мост рухнул в хуторе Городок.Все остальные станицы и город Апшеронск были сильно подтоплены. В некоторые дома проникла вода, у всех на разную высоту. У одних поплыл пол, у других вода дошла до люстры. Испорчены бытовые электроприборы, мебель, стены, имущество.26 октября непогода стихла, выглянуло солнце с самого утра. На улице очень влажно и холодно. Люди продолжают находиться в состоянии шока. В магазинах, автобусах только об этом и говорят. Все рассказывают друг другу, кто что потерял, кто как пострадал. Дома все мокрые, какие-то облезлые». 
КВ
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