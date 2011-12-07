Туапсинское наводнение: «Казалось, дом раскалывается пополам»

Под водой оказались городские улицы, станицы, железнодорожные станции. В итоге шесть погибших, один без вести пропавший, снесенные автомобильные мосты, размытые железнодорожные насыпи. До сих пор не во всех населенных пунктах есть электрический свет, водоснабжение и газ.Наша землячка и бывшая коллега Евгения Аржаненко живет в Апшеронском районе в станице Ширванской больше 8 лет. И впервые увидела подобное буйство природы. Вот что она рассказала о тех страшных днях.«В Апшеронском районе сильнейший дождь лил двое суток. Началось все в ночь на 25 октября. Гроза громыхала неестественно громко, сверкали молнии. Это была бессонная ночь для многих. Я проснулась от жуткого треска. Казалось, что наш дом разламывается пополам. Дочка в страхе прижималась ко мне.Было слышно, как выли собаки, беспокойно ржали кони - здесь многие держат домашних животных и скот. В домах отключился свет, потому что оборвались линии электропередачи. У нас тоже не было света до самого утра. Когда рассвело, мы узнали, что администрация и спасатели начали спасать людей уже ночью. Утром стал понятен масштаб стихии. Река Пшеха в нашей станице Ширванской поднялась очень высоко, так высоко, как я еще не видела за 8 лет жизни здесь. Пшеха была грязная, в бурлящем потоке неслись обломки деревьев, которые она вырывала на своем пути. Но и тогда люди не знали полной картины бедствия.Тем временем в городе Апшеронске лужи стали превращаться в мутные водоемы. Весь город поплыл. Все дороги, переулки утонули в воде. Сначала уровень воды был по щиколотку, но она быстро поднималась выше и выше.Без всякого предупреждения отменились абсолютно все мероприятия - никуда было невозможно дойти. Люди шагали прямо по холодным лужам. Резиновые сапоги, пылившиеся до этого дня в магазинах, исчезли вмиг, несмотря на то что цены на них подскочили.В Апшеронском районе особенно сильно пострадали несколько населенных пунктов. Основной поток воды пришелся на станицу Кабардинскую. На нее шли дождевые потоки и воды с гор. Центр станицы, который находится в низине, затопило полностью. Дома до самой крыши ушли под воду. Люди сидели на крышах своих домов в ожидании помощи. Спасатели не сразу смогли подобраться к терпящим бедствие. Те, кто успел, смогли сбежать из самого опасного участка станицы, других потом эвакуировали. Одна бабушка вместе со своей коровой умудрилась добежать до автовокзала и там переждать бедствие. Ее дом затопило. У многих ушли под воду машины, имущество. Многие станичники сначала не придали значения ливню и остались дома. Позже стало известно, что в Кабардинской погибли три человека. Местонахождение некоторых станичников неизвестно. Об обстоятельствах гибели одного из жителей станицы рассказал спасатель. Мужчина оказался отделенным от своей семьи бурным потоком воды. Он решил вплавь перебраться к своим, но выплыть не смог - утонул на глазах близких.В городе Хадыженске Апшеронского района эвакуация началась уже в первую ночь наводнения. Там сильнейший поток сбивал людей с ног. Везде была паника, крики. Пока (на дату 26 октября. - прим. Р.М.) еще нет официальных данных о жертвах, но в народе говорят, что есть пропавшие.В поселке Станционном рухнул пешеходный мост, а автомобильный мост смыло напрочь. Еще один мост рухнул в хуторе Городок.Все остальные станицы и город Апшеронск были сильно подтоплены. В некоторые дома проникла вода, у всех на разную высоту. У одних поплыл пол, у других вода дошла до люстры. Испорчены бытовые электроприборы, мебель, стены, имущество.26 октября непогода стихла, выглянуло солнце с самого утра. На улице очень влажно и холодно. Люди продолжают находиться в состоянии шока. В магазинах, автобусах только об этом и говорят. Все рассказывают друг другу, кто что потерял, кто как пострадал. Дома все мокрые, какие-то облезлые».