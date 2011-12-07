Участниками «Зиланткона» впервые станут японские косплееры

«Фестиваль этого года будет принципиально отличаться от мероприятий прежних лет. Он пройдет на базе отремонтированного ДК им. Ленина, и поэтому перед нами открываются большие возможности. В этом году будет уделено особое внимание японской культуре. Японские косплееры выступят в дефиле и дадут мастер-классы», - рассказал на пресс-конференции председатель оргкомитета «Зиланткона» Борис Фетисов.Как сообщает ИА «Татар-информ», в программе «Зиланткона» две театральные постановки по мотивам японских мифов и легенд, мастер-класс по кумихимо - плетению японских шнуров, конкурс стихов хокку, беседы на языке японской поэзии и лекция по оружию средневековой Японии эпохи Сэнгоку Дзидай. Специальная программа фестиваля проводится в рамках Дней Японии в Казани, которые являются ключевым событием в Татарстане в рамках перекрестного года Японии в России и России в Японии.По словам заведующего отделением научной реконструкции Национального музея РТ Владислава Хабарова, на протяжении ряда лет на «Зилантконе» активно развивается артистическое фехтование - интересный и зрелищный вид соревнований. Это что-то среднее между боем и театральной постановкой. В Казань приедут победители региональных и российских чемпионатов.За 28 лет конвент стал главным событием в ролевом сообществе и ежегодно собирает в Казани около тысячи человек со всей России и из дальнего зарубежья. Программа «Зиланткона» объединит около 300 мероприятий, среди которых презентация книги Толкина «Падение Гондолина», дуэльный турнир по правилам Федерации дуэльного фехтования РФ, настольные игры, традиционная ярмарка, турнир на песнях, площадка настольных игр, концерты и конечно же балы.Ожидается, что международный фестиваль фантастики и ролевых игр «Зиланткон» в этом году соберет около 800 участников.