В Казани прошел прием по случаю 95-летия со дня провозглашения Турецкой Республики

Гостей от имени Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина поприветствовала его заместитель Римма Ратникова. Она также зачитала телеграмму в адрес Председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Бинали Йылдырыма, сообщается на сайте Госсовета РТ.Фарид Мухаметшин в своей телеграмме поздравил главу турецкого парламента с 95-летием со дня провозглашения Турецкой Республики от имени депутатов Госсовета РТ и от себя лично.«Избранный в 1923 году турецким народом путь к построению современного демократического общества открыл новую страницу в многовековой истории вашего великого государства. Достигнутый прогресс в социально-экономическом и культурном развитии объективно способствует укреплению авторитета Турции в регионе и в мире. Регулярные встречи и переговоры руководителей наших государств, расширение конструктивного политического диалога, диверсификация парламентского вектора сотрудничества год от года укрепляют фундамент наработанных торгово-экономических связей», - говорится в приветствии.В Татарстане, отметил Фарид Мухаметшин, высоко ценят вклад Великого национального собрания Турецкой Республики в развитие межрегионального сотрудничества в рамках российско-турецких взаимоотношений. Глава парламента выразил надежду, что сложившиеся тесные взаимоотношения между Турцией и Татарстаном послужат прочной опорой в укреплении и расширении добрых традиций взаимовыгодного сотрудничества.Председатель Госсовета пожелал господину Йылдырыму, парламентариям и всему турецкому народу крепкого здоровья, благополучия, неутомимой энергии и успехов во всех начинаниях на благо процветания Турецкой Республики.На торжественном приеме Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган отметил, что провозглашение респуб­лики стало «поворотной точкой в славной истории турецкого народа».«В 2018 году мы преодолели большой путь в развитии взаимоотношений Турецкой Республики и Российской Федерации. Я хотел бы отметить, что важный вклад в развитие наших отношений с Российской Федерацией вносит Республика Татарстан, с которой нас связывают давние культурные и исторические связи», - сказал Генконсул Турции.Он назвал особой честью возможность проводить торжественный прием в историческом здании Казани, отреставрированном турецкими инвесторами.В завершение своего выступления Ахмет Садык Доган от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зачитал поздравление по случаю 95-й годовщины провозглашения Турецкой Респуб­лики.