В осенние каникулы в Татарстане будут работать более 150 пришкольных лагерей

В период осенних каникул в 11 муниципальных образованиях Татарстана будет организована работа 154 пришкольных лагерей. В них отдохнут более 2,7 тыс. школьников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.Для ребят в пришкольных лагерях будут организованы творческие конкурсы, фестивали ГТО, а также мероприятия, посвященные Дню народного единства. Кроме того, во время осенних каникул для школьников предусмотрены массовые республиканские мероприятия. Так, с 1 по 7 ноября в детском центре «Костер» состоится профильная смена «Юный турист». В ней ожидается участие 175 победителей и призеров республиканских туристско-краеведческих проектов. Завершится смена награждением победителей и экскурсией по историческому парку «Россия – моя история».В республиканском центре «Патриот» будет работать профильная смена по программе «Растим патриотов». В ней примут участие 100 юнармейцев республики.В образовательно-оздоровительных комплексах «Дуслык» и «Байтик», а также Республиканском олимпиадном центре с 29 октября по 7 ноября пройдут учебно-тренировочные сборы. 150 школьников 9 – 11-х классов будут готовиться к предметным олимпиадам по математике и истории.Профильная смена «Билингва» по иностранным языкам будет организована для 150 юных лингвистов в комплексе «Дуслык».Дети с ограниченными возможностями здоровья с 27 октября по 2 ноября смогут поучаствовать в профильной смене «Я и мир звуков», которая откроется в оздоровительном лагере «Ласточка» в Тетюшском районе.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство образования и науки РТ рекомендовало сроки осенних, зимних и весенних школьных каникул в 2018-2019 учебном году. Так, согласно предложениям министерства, осенние каникулы должны продлиться семь дней – с 31 октября по 6 ноября.