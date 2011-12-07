В республике продолжают строить арендное жилье

Все 48 квартир в новостройке предназначены для резидентов и бизнес-партнеров ОЭЗ «Иннополис», а также сотрудников бюджетных организаций города высоких технологий, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.В новостройке один подъезд, 10 этажей. На первом этаже обустроен паркинг, имеется колясочная, предусмотрен специальный подъемник для маломобильных групп населения. В доме внедрен ряд высокотехнологичных решений. В частности, доступ в квартиры осуществляется по отпечатку пальца хозяина жилья. Кроме того, новостройка оборудована беспроводной системой коммерческого учета энергоресурсов - все показания общедомовых и квартирных теплосчетчиков, электросчетчиков и водосчетчиков передаются управляющей компании автоматически. Жилье сдается со всем необходимым для жизни набором мебели и бытовой техники.Инвестор строительства - Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. В Иннополисе благодаря инвестициям Госжилфонда при Президенте РТ с 2015 года построено 17 жилых домов, из которых 15 - по программе арендного жилья. В пятом квартале города до конца года будут сданы в эксплуатацию еще два арендных дома. Три арендных дома строятся в шестом квартале Иннополиса.