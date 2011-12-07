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Активистка предложила запустить женские вагоны в казанском метро

По словам активистки, женщины вынуждены жаться друг к другу из-за мужчин, которые сидят, широко расставив ноги.

В казанском метрополитене предложили запустить вагоны для женщин. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Женское сообщество Республики Татарстан требует как можно скорее запустить в метро женские вагоны, где женщины бы соблюдали безопасную социальную дистанцию. В настоящее время им это не удается из-за мужчин, которые сидят, широко расставив ноги, женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию и подвергая себя опасности заражения», — сказано в описании к петиции.

Автор петиции также требует на законодательном уровне отменить ношение масок для женщин в хиджабах, так как «хиджаб предусматривает защиту органов дыхания».

Отметим, что особой популярностью петиция не пользуется. На данный момент ее подписали только 20 человек. 

КВ
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