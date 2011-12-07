Эксперт: Россияне чаще оказывают адресную помощь инвалидам и детям, к НКО они относятся с недоверием

Жители России и западных стран по-разному относятся к благотворительности, отметил член Общественной палаты РТ Тимур Сафин в интервью ИА «Татар-информ».

Эксперт заметил, что россияне чаще оказывают адресную помощь детям и инвалидам, а вот у НКО относятся с недоверием.

«У нас есть особенность менталитета — наши люди не дают деньги на работу общественных организаций, которые помогают тем же работникам компаний, пострадавших во время пандемии. Людей цепляет именно картинка со страданиями детей, инвалидов — на такую помощь они готовы переслать 100–200 рублей», — заметил собеседник агентства.

По словам Сафина, мотиватором для россиян служат телепередачи с сюжетами о сборе средств на лечение тяжелобольных детей или людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Тогда как на Западе люди осуществляют системную благотворительность через НКО.

Сафин полагает, что с развитием гражданского общества ситуация изменится и в России, уже есть предпосылки. В будущем россияне примут за норму благотворительность через НКО.