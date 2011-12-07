Минтранс РТ: Проект М12 будет обсуждаться с местными жителями на всех стадиях

Проект трассы М12 находится на стадии разработки, ведется планировка территории, сообщил глава минтранса РТ Артем Чукин.

«Во время этой работы будут определены границы постоянной полосы отвода. На основе нее будет сделано межевание земель. После этого будет ясно, какие участки попадают, но только в полосу отвода», — отметил спикер.

Он также уточнил, что проект на всех стадиях разработки будет обсуждаться с местными жителями. Решение конструктивных вопросов будет совместным.

«По сведениям проектировщика, под снос здесь капитальные здания не попадают. По этому варианту трасса проходит в обход участков индивидуального жилищного строительства. От Гребеней дорога идет в сторону населенных пунктов Орел, Тарлаши, Сапуголи, Кирби, Каипы», — заметил Чукин.

Комплексный главный инженер проекта, представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков сказал, что проект организации строительства еще не разрабатывается. На данный момент решается вопрос с определением границ размещения трассы. Задачи изъять земли под размещение стройматериалов нет. Строительство будет осуществляться в пределах постоянной полосы отвода, после чего все участки будут восстановлены.