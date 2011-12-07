Пятеро студентов казанских техникумов ответят за изрисованный лифт

Пятеро студентов казанских колледжей и техникумов ответят за изрисованный лифт, сообщает прокуратура РТ.

По информации ведомства, 25 октября молодые люди зашли в кабину лифта дома № 4 на ул. Новоселья. Они изрисовали стены маркером и краской. Один из парней нарисовал свастику. Затем они заметили камеру и закрасили ее из балончика, но было поздно.

По кадрам видеозаписи ребят удалось быстро найти.

На следующий день видеозапись попала в соцсети. Ребята ее увидели и решили отмыть кабину лифта, в которой их и обнаружили сотрудники местной УК.

Несмотря на то, что парни отмыли кабину лифта, УК оценила ущерб в 51 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении молодых людей составили административные протоколы за хулиганство и пропаганду нацисткой символики. Их поставили на профилактический учет в полиции, а родителей привлекут за плохое воспитание детей. Руководителям учебных заведений рекомендовано усилить воспитательные работы.