Работы по исследованию Волги для строительства моста М12 завершат к концу года

Работы по исследованию Волги для возможного строительства моста трассы М12 Москва — Казань завершатся к концу 2020 года. В Лаишевском районе уже ведутся инженерно-геологические работы, сообщил главный инженер проекта, представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков.

«В схеме указан мостовой переход и населенные пункты, которые находятся рядом с ним. Это Наука-1, Спутник, Иделькэй, Наука-2, Дергачи, Лукоморье. Указаны расстояния от края проезжей части до границ поселений, расположенных в непосредственной близости от моста. Например, до Науки-1 расстояние составляет около 497 метров от оси трассы или 488 метров от кромки проезжей части, до Науки-2 — около 272 метров от проезжей части или 281 метр от оси, до Дружбы — 135 метров от оси или 126 метров от кромки», — поделился спикер.

Он также отметил, что расстояние от ближайших населенных пунктов будет отличаться «в большую сторону». Трасса будет построена с соблюдением всех нормативных требований и необходимых компенсирующих мероприятий — будут установлены шумозащитные экраны.

«Дамбы, которая будет заходить в реку, однозначно не будет. Сокращать длину моста за счет того, чтобы засыпать Волгу, не планируется», — также заметил Резвяков.