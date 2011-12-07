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Рустам Минниханов сообщил, что в РТ не планируют переводить школы на дистанционку

Глава республики отметил, что в Татарстане обучение детей ведется с соблюдением санитарных норм.

В РТ не планируется возвращение к формату дистанционного обучения в школах, о чем сообщил Президент Рустам Минниханов в ходе заседания республиканского правительства.

«Никаких решений в части дистанционного школьного обучения не предполагается, и в этом нет никакой необходимости», - отметил глава региона.

При этом Рустам Минниханов подчеркнул, что образовательный процесс в Татарстане организован с соблюдением всех необходимых требований санитарной безопасности.

КВ
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