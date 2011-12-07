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В дни каникул сотрудники ГИБДД напомнят школьникам о правилах на дорогах

За 9 месяцев 2020 года на дорогах столицы Татарстана зарегистрировано 94 ДТП с участием детей до 16 лет, в них 97 юных участников дорожного движения получили травмы.

В связи с началом у школьников каникулярной недели, со 2 по 8 ноября на территории города Казани сотрудники Госавтоинспекции Казани проведут цикл профилактических мероприятий, который так и называется — «Осенние каникулы». Разъяснительная работа будет направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба ГИБДД по г. Казани.

Так, например, в местах массового пребывания детей пройдут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей. Кроме того, в учебных учреждениях сотрудники полиции проведут профилактические беседы не только с самими школьниками, но также и с их родителями. 

Инспекторы ГИБДД не оставят без внимания и малолетних пешеходов, не соблюдающих требования ПДД. В этом им будут помогать участники отрядов юных инспекторов движения. Кстати, информация о нарушениях и нарушителях будет передана затем по месту учебы нерадивых пешеходов для дальнейшей профилактической работы с ними. 

Госавтоинспекция Казани напоминает: в условиях сокращения светового дня и дорожных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, необходимо быть предельно внимательными, осторожными и использовать световозвращающие элементы.

За 9 месяцев 2020 года на дорогах столицы Татарстана зарегистрировано 94 ДТП с участием детей до 16 лет, в них 97 юных участников дорожного движения получили травмы. 

КВ
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