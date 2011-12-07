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В Татарстане приступили к созданию каталога географических названий на языках народов республики

В субъектах Российской Федерации пока еще нет опыта создания каталогов на национальных языках

Фонд пространственных данных Республики Татарстан приступил к созданию и ведению каталога наименований географических объектов Республики Татарстан на татарском языке. Каталог будет издан на двух языках — русском и татарском, отмечает подробности проекта пресс-служба земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Стоит отметить, что в субъектах Российской Федерации пока еще нет опыта создания каталогов на национальных языках, который можно было бы использовать, так что татарстанские специалисты станут в этом деле первопроходцами. Попутно с работой по переводу географический названий на татарский язык будет осуществляться и другая, не менее кропотливая задача. Сейчас накопилось довольно значительное количество разночтений и расхождений в названиях географических объектов в Республике Татарстан, так что создание каталога географических наименований позволит устранить эти неудобства.

Первый этап создания каталога в этом году уже завершен. Создан общий электронный каталог населенных пунктов Республики Татарстан. Вторым этапом создания каталога станет выявление населенных пунктов, в которых исторически компактно проживают представители других народов.

Более того — планируется внесение в каталог названий этих населенных пунктов на национальных языках их жителей. Сейчас такие списки населенных районов созданы по 14 муниципальным районам Татарстана. 

КВ
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