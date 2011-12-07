Работники Татарстана готовятся к трудному году

Почти половина (45%) работников Татарстана уверены, что 2019 год будет сложнее уходящего. Опрос провели аналитики сервиса HeadHunter.При этом соискатели, работники и топ-менеджеры отмечают, что 2018 год был более напряженным, чем 2017-й. Облегчение работы отметили только 11% респондентов, среди которых большая часть представителей IT-отрасли.Наиболее пессимистично по отношению к грядущему году настроены работники сферы искусства, масс-медиа и развлечений, а также представители банковской сферы.