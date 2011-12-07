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В 2019 году в Татарстане вырастет количество промпарков

По сравнению с 2018 годом промышленных парков в республике станет на 17 больше.
В 2019 году Министерство экономики РТ планирует увеличить количество имеющихся в Татарстане промышленных парков до 100 объектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.«Задача, которая стоит у нас в следующем году, это увеличить количество промышленных парков и площадок до 100 единиц», – подчеркнул первый замглавы Минэкономики РТ. Напомним, что на данный момент в РТ действуют 83 промышленных парка.
КВ
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