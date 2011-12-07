ГИБДД по РТ усилит контроль по пресечению нарушений правил перевозки детей

Госавтоинспекция Казани сообщила об усилении контроля по пресечению нарушений правил перевозки детей.

В ГИБДД по РТ напомнили, что перевозить детей в легковом автомобиле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем сиденье до 7 лет следует только с использованием специальных автокресел.

Особый акцент будет сделан и на осуществление контроля за организованными перевозками групп детей. «Водители и транспортные средства должны соответствовать установленным требованиям законодательства и не допускать перевозку детей в ночное время (с 23.00 до 06.00), а также при ухудшении дорожно-метеорологических условий», - добавили в ведомстве.

Также в период праздников на дорогах будут работать дополнительные наряды ДПС, которые будут патрулировать места массового скопления людей, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.