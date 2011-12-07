Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с новогодним обращением к жителям республики, дав свою оценку уходящему году.

«Уходящий год по-особенному сплотил нас, показал, что в республике живут неравнодушные, работящие люди, способные преодолевать любые трудности.

Мы стали больше дорожить здоровьем, духовными ценностями, радостью общения с близкими. Мы глубоко признательны медицинским работникам, всем, кто ежедневно обеспечивает наше благополучие и безопасность, и тем, кто в трудную минуту протянул руку помощи нуждающимся», — отметил Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в 2020 году татарстанцы отмечали вековой юбилей родной республики, были открыты значимые социально-культурные и инфраструктурные объекты, которые украсили облик городов и поселков Татарстана.

«Все мы живем едиными мыслями и делами со всей огромной многонациональной страной. Мы сохраняем и приумножаем богатое историко-культурное и духовное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Именно поэтому 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства», — подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики обратил внимание, что экономика Татарстана продолжает устойчиво развиваться, несмотря на все сложности. В свою очередь это позволяет обеспечивать выполнение всех социальных программ.

«Во всех наших достижениях — частица труда каждого татарстанца, забота о настоящем и будущем родной земли. Дорогие друзья, пусть наступающий год исполнит все самые заветные мечты! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Берегите друг друга! С Новым 2021 годом!» — отметил Президент Татарстана.