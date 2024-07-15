Социолог Академии наук: молодых интересует история страны

В рамках телемарафона «Вступай в армию Победы!» руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук РТ Гульнара Габдрахманова озвучила результаты социсследований, характеризующих отношение татарстанской молодежи к истории и культуре России.

«Большинство современных государств стремятся к сохранению своей самобытности, истории и собственных языков. В этом разрезе Россия уникальна. Желание знать историю своей страны заложено в генетический код. Что касается молодежи, то это особая группа населения, которая видит мир по-своему. Социологи в одном из опросов спрашивали у них, с чем ассоциируется Родина. Большинство отвечало, что с историей и культурой своей страны», – сообщила она. Также Габдрахманова раскрыла результаты опроса, в ходе которого у людей спрашивали, считают ли они себя патриотами. «Если три года назад утвердительно ответили 91% респондентов, то в этом году на тот же вопрос положительно ответили уже 94%», – отметила спикер.