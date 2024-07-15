Социолог Академии наук: молодых интересует история страны

news_top_970_100
Республика
15 июля 2024  17:19
Автор:
Дмитрий Смирнов

В рамках телемарафона «Вступай в армию Победы!» руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук РТ Гульнара Габдрахманова озвучила результаты социсследований, характеризующих отношение татарстанской молодежи к истории и культуре России.

«Большинство современных государств стремятся к сохранению своей самобытности, истории и собственных языков. В этом разрезе Россия уникальна. Желание знать историю своей страны заложено в генетический код. Что касается молодежи, то это особая группа населения, которая видит мир по-своему. Социологи в одном из опросов спрашивали у них, с чем ассоциируется Родина. Большинство отвечало, что с историей и культурой своей страны», –  сообщила она. Также Габдрахманова раскрыла результаты опроса, в ходе которого у людей спрашивали, считают ли они себя патриотами. «Если три года назад утвердительно ответили 91% респондентов, то в этом году на тот же вопрос положительно ответили уже 94%», – отметила спикер.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Альберт Салихов: Армия Победы – это символ единения нашего народа
Житель Татарстана задержан с 15 тысячами речных раков
Онлайн-форум «Мой голос» стартует 16 июля в Татарстане
Доплаты от государства по программе долгосрочных сбережений теперь доступны 10 лет
Владимир Жаворонков: Бойцы должны быть спокойны, что у них в тылу все хорошо
Две тысячи сирот в Татарстане обеспечили квартирами
Ринат Фазылов выступил на телемарафоне «Вступай в Армию Победы»
В скорую помощь продолжают поступать звонки из-за солнечных ударов