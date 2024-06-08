Соципотеку в Татарстане можно закрыть «детскими деньгами»

Госжилфонд Татарстана напомнил о возможности использовать «детские деньги», то есть компенсацию от Правительства РТ в размере 200 тысяч рублей, для погашения ипотечного кредита в рамках программы социальной ипотеки.

Эта субсидия может быть использована как первоначальный взнос за квартиру, так и для выкупа части жилья или оплаты остатка основного долга и процентов по договору целевого денежного займа.

Важно отметить, что материальную помощь получают все семьи, участники соципотеки, в которых после постановки на учет рождается или усыновляется (удочеряется) ребенок. Компенсацию можно получить за каждого ребенка.

В прошлом году благодаря «детским деньгам» своим жилищным условиям улучшили около трех тысяч татарстанских семей.