Соцучреждения Казани за три года оснастили системами безопасности на 600 млн рублей

На оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани за три года вложили 600 млн рублей. Как сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев, за эти средства все школы города оснастили системой контроля доступом.

«Так же СКУДами (система контроля и управления доступом) оснастили 100% детских садов. На начало 2021 года количество установленных систем доступа в учреждения образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов», - сказал он, отметив, что за три года число камер видеонаблюдения в казанских детсадах и школах выросло на треть.

По словам спикера, камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.