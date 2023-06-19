 Соцучреждения Казани за три года оснастили системами безопасности на 600 млн рублей
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Соцучреждения Казани за три года оснастили системами безопасности на 600 млн рублей

Так, с 2021 года число камер видеонаблюдения в городских детсадах и школах выросло на треть.

Город
19 июня 2023  10:02
Автор:
Дамира Хайрулина

На оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани за три года вложили 600 млн рублей. Как сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев, за эти средства все школы города оснастили системой контроля доступом.

«Так же СКУДами (система контроля и управления доступом) оснастили 100% детских садов. На начало 2021 года количество установленных систем доступа в учреждения образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов», - сказал он, отметив, что за три года число камер видеонаблюдения в казанских детсадах и школах выросло на треть.

По словам спикера, камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.

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