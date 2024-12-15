Соглашение о сотрудничестве в туризме между Казанью и Чечней

Фото: тг-канал Дарьи Санниковой

В Грозном, на III туристической выставке «Открытый Кавказ-2024», было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Казанью и Чеченской Республикой. Документ подписали министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев и глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, сообщает «Чечня сегодня».

Муслим Байтазиев отметил, что Чеченская Республика только начинает развивать свою туристическую отрасль, и поддержка таких известных регионов, как Татарстан, является ключевой для этого. Он добавил, что соглашение продолжает укрепление долгосрочных отношений между регионами.

Дарья Санникова акцентировала внимание на том, что партнерство между Казанью и Грозным уже длительное время. Она подчеркнула важность подписания соглашения именно в туристическом направлении, учитывая наличие прямых авиарейсов и общее культурное наследие двух регионов.

Санникова выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, которое поможет жителям обоих городов лучше познакомиться со всеми достопримечательностями друг друга.