Шойгу вручил орден Мужества мобилизованному из Заинского района Георгию Борисову

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды военным, находящимся в госпитале имени Вишневского в Москве. Церемония прошла 18 июня, сообщает «Заинск-информ».

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Среди награжденных оказался житель Заинска Георгий Борисов. Его отметили орденом Мужества, а также поблагодарили и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее «КВ» сообщали, что уроженца Пестречинского района Татарстана наградили медалью Жукова. Государственной награды бойца удостоили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении долга.