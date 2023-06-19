 Шойгу вручил орден Мужества мобилизованному из Заинского района Георгию Борисову
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Шойгу вручил орден Мужества мобилизованному из Заинского района Георгию Борисову

Церемония прошла 18 июня.

Республика
19 июня 2023  16:18
Автор:
Эдуард Салихов

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды военным, находящимся в госпитале имени Вишневского в Москве. Церемония прошла 18 июня, сообщает «Заинск-информ».

 

Фото: © «Заинск-информ»

Среди награжденных оказался житель Заинска Георгий Борисов. Его отметили орденом Мужества, а также поблагодарили и пожелали скорейшего выздоровления. 

Ранее «КВ» сообщали, что уроженца Пестречинского района Татарстана наградили медалью Жукова. Государственной награды бойца удостоили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении долга.

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