Соперником «Ак барса» в Кубке Гагарина станет «Автомобилист»

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Спорт
26 февраля 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Стло известно, с кем «Ак Барс» в Кубке Гагарина выйдет в противостояние на льду по первому раунду плей-офф.

Команда из Казани встретится с «Автомобилистом» 29 февраля на домашнем льду. Болельщики татарстанской команды делают ставки на победу «Ак Барса», так как ранее три встречи с этим соперником уже имели хэппи-энд для казанцев.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Локомотив» и благодаря этому занял 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет столько же очков, сколько и екатеринбуржцы, но находится выше на одно место, так как имеет дополнительные показатели.

Сегодня, 26 февраля, в 19:00 татарстанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Это заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет во «Дворце спорта». 

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