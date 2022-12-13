Сопровождение после инфаркта: в Казани запустили мониторинг здоровья людей с сердечными заболеваниями

Принципы работы нового сервиса

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не снижается. Это привело к потребности в высокотехнологичных вмешательствах.

Проект дистанционного мониторинга людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями работает с 2021 года при поддержке Министерства здравоохранения. Более 15 тыс. казанцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями сейчас находятся в реестре дистанционного мониторинга.

«Мы заведомо не стали исключать возможность для людей, которые имеют ограниченный или не имеют вообще доступ в интернет. На прошлой неделе мы стали завозить в реабилитационные центры «Конверты мониторинга здоровья». Это новый способ дистанционного мониторинга здоровья, нужен только специальный прибор, вся необходимая информация есть в конверте», – рассказал Вадим Шитов, основатель проекта «Связь».

Сейчас пациенты могут получить конверт в межрегиональной клинике и реабилитационном центре РКБ, медсанчасти КФУ и в горбольнице №7. Конверты мониторинга здоровья состоят из дневника самоконтроля, артериального давления и анкеты для сбора анализов перед посещением врача. Содержимое конверта пациент заполняет, фотографирует и загружает фотографии по QR-коду на специальном бланке. Так эти данные сможет увидеть его лечащий врач.

Чтобы получить конверт, пациент должен оставить заявку на сайте Здоровоесердце.рф. После уведомления он сможет забрать конверт у лечащего врача. Помимо конвертов, работает и мобильное приложение, веб-версия и Whatsapp-бот, который позволял пациентам с сердечными заболеваниями в течении года быть на связи.

«Мы эту работу пока реализовываем на территории Казани, планируем масштабировать и тиражировать это. Сейчас этим приложением пользуются те, кто перенес инфаркт. На сегодня поликлиники не готовы подключиться к этой программе, потому что мы только начали работать», – говорит Зульфия Ким, врач-кардиолог, заместитель главного врача городской клинической больницы №7.

Состояние более 15 тыс. казанских «сердечников» врачи сейчас мониторят с помощью дистанционного сервиса. Фото: © Салават Камалетдинов

«Сервис – это сопровождение после инфаркта»

Задача сервиса – посмотреть, что происходит с пациентом между посещениями поликлини, объясняет заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

«Получил, например, пациент инфаркт миокарда, ему надо с определенной регулярностью приходить в поликлинику. Его спрашивают про давление, он говорит, что все у него хорошо. И наша задача посмотреть, что у него происходит между этими посещениями поликлиник. То есть уровень его артериального давления, заносить все анализы в единую систему, чтобы мы могли видеть, что нам что-то не нравится. Например, там давление стало выше нормы, причем, оно стало выше нормы на протяжении нескольких дней. То есть это становится такой ситуацией, когда можно вносить определенные коррективы», – объяснил Жаворонков.

На сервисе будут доступны лекции, которые нужны обязательно прослушать при сердечных проблемах, а также можно будет посмотреть лекции по запросу пациента.

«В части коммуникации разработаны четкие ключевые модули для ответа на однотипные вопросы. Если же ситуация такая, что вопрос выходит за рамки однотипных вопросов, то вмешиваются специалисты. Вопросы о здоровье инициируются со стороны сервиса. Мы подготовили опросники, которые различаются в зависимости от заболевания», – добавил спикер.

Зульфия Ким добавила, что основная цель – это помощь пациенту посредством программы. Когда он отвечает на вопросы, его ответы получит наблюдающий его доктор.

«То есть в преддверии визита пациента я могу просмотреть и увидеть, что его беспокоят те или иные вопросы, это первый вариант. Второй вариант – пациент будет записан на прием, и все свои вопросы задаст врачу. Все рекомендации и все комментарии делает только доктор», – пояснила врач-кардиолог.

Выполнение всех рекомендаций сервиса, надеются врачи, приведет к тому, что люди станут реже попадать в больницу в тяжелой стадии заболевания.