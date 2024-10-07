Сотрудничество с «липовыми» фирмами может закончиться реальным сроком

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Республика
7 октября 2024  17:07
Автор:
Владислав Косолапкин

УФНС России по РТ напоминает гражданам об опасностях фиктивной регистрации юридических лиц.

«Номинальный директор» - это человек, который формально является руководителем компании, но не участвует в ее управлении. Несмотря на это, он несет полную ответственность за любые правонарушения, совершенные компанией.

Мошенники часто ищут людей, которым нужны деньги, и предлагают им стать номинальными директорами фиктивных компаний.

За регистрацию фирмы на себя можно получить срок до трех лет. Только в этом году ФНС направила в правоохранительные органы свыше 130 материалов, по их результатам вынесено 34 приговора. Следует также отметить, что фиктивная регистрация юрлица сильно усложнит жизнь гражданина, если в будущем он решит заняться бизнесом.

Управление рекомендует проявлять осторожность и немедленно обращаться в правоохранительные органы, если вы стали жертвой мошенничества.

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