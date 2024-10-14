Сотрудник УФСИН предотвратил стрельбу у стен татарстанской колонии

Бдительность и быстрая реакция сотрудника исправительной колонии №2 в Татарстане предотвратили трагедию. Инцидент произошел на территории, прилегающей к исправительному учреждению.

Младший инспектор ИК-2, услышав звук, похожий на выстрел, незамедлительно отправился на место происшествия. Там он увидел двух дерущихся мужчин, один из которых угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет.

Не раздумывая, сотрудник УФСИН обезвредил вооруженного мужчину, предотвратив возможные тяжкие последствия. Как выяснилось, злоумышленник применил травматический пистолет.

Никто из гражданских лиц, находившихся в этот момент на территории колонии для длительных свиданий, не пострадал.

Пострадавшему в результате конфликта была оказана медицинская помощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.