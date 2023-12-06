Сотрудниками Госавтоинспекции Казани задержан мужчина, перевозивший 20 кг наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции Казани на стационарном посту полиции для проверки документов остановили автомобиль «Хонда Джейт Гибрид» под управлением инвалида 1 группы 32-летнего жителя города Уссурийск Приморского края. Поведение мужчины вызвало подозрение полицейских, и они приняли решение досмотреть автомобиль на наличие запрещенных веществ.

В результате, в ходе осмотра машины в нише багажного отделения обнаружено 20 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно результатам исследования изъятое, общей массой 20008 гр. является наркотическим средством синтетического происхождения – PVP.

Задержанный пояснил, что примерно год назад устроился работать региональным курьером наркотических средств в интернет-магазин. Его роль заключалась в получении крупных партий наркотиков, расфасовке на более мелкие партии и организации тайниковых закладок на территории городов: Новосибирска, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. Последнюю оптовую закладку с наркотическими средствами задержанный забрал на трассе в 200 км от Нижнего Новгорода и вез ее в Иркутск.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Верхнеуслонский» возбуждено уголовное дело (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.