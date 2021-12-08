 Сотрудники автосервиса в Набережных Челнах вызволили застрявшего в машине кота
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Сотрудники автосервиса в Набережных Челнах вызволили застрявшего в машине кота

Что делать с котом или куда его направлять, сотрудники автосервиса пока не знают.

Республика
8 декабря 2021  12:16
Автор:
Ольга Ильина

В сети появилось видео, где работники автосервиса обнаружили рыжего кота внутри автомобиля, которые приехал на замену масла. Свидетели сообщают, что автомобиль приехал из Орловки, скорее всего, кот тоже оттуда.

Спасение жалобно мяукающего животного прошло успешно. Сотрудники автосервиса предположили, что кот домашний, так как по телосложению он очень упитанный. Из видео непонятно, что будут делать с котом или куда его будут направлять.

Пользователи сети на инцидент отреагировали с юмором, умиляясь спасению испуганного кота.

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