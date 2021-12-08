Сотрудники автосервиса в Набережных Челнах вызволили застрявшего в машине кота

В сети появилось видео, где работники автосервиса обнаружили рыжего кота внутри автомобиля, которые приехал на замену масла. Свидетели сообщают, что автомобиль приехал из Орловки, скорее всего, кот тоже оттуда.

Спасение жалобно мяукающего животного прошло успешно. Сотрудники автосервиса предположили, что кот домашний, так как по телосложению он очень упитанный. Из видео непонятно, что будут делать с котом или куда его будут направлять.

Пользователи сети на инцидент отреагировали с юмором, умиляясь спасению испуганного кота.