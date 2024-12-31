Сотрудники ДПС поздравляют водителей-казанцев с наступающим Новым годом

Сегодня на улицах столицы Татарстана проходит необычный рейд Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС не только проверяют соблюдение ПДД, но и поздравляют водителей с наступающим Новым годом.

«Мы приняли решение посмотреть, кто у нас из водителей в 2024 году ни разу не нарушил ПДД. Таким водителям мы высказываем слова благодарности, поздравляем с праздником, вручаем благодарственное письмо и желаем счастливого пути, беречь себя и окружающих», - рассказал начальник Госавтоинспекции УМВД России по г. Казани, полковник полиции Михаил Савин.

Инспекторы вместе с Дедом Морозом вручают участникам дорожного движения памятки по безопасности на дорогах, светоотражающие элементы и приятные подарки.

«Огромная просьба к казанцам и гостям столицы РТ. Соблюдайте ПДД! Пешеходы, будьте бдительны и внимательны, переходите проезжую часть только в разрешенных местах на зеленый сигнал светофора. Водители, исключайте факты нарушения правил дорожного движения, связанных с состоянием опьянения. Всем желаю в Новом году крепкого здоровья», - напутствовал командир полка ДПС УМВД России по г. Казани Дамир Мингазов.