Сотрудники ГИБДД Нижнекамска оказали помощь молодому человеку с приступом эпилепсии

На дороге в селе Сухарево Нижнекамского района к инспекторам ГИБДД обратился водитель и попросил помощи. Выяснилось, что у жителя района начался приступ эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по РТ.

Сотрудники вызвали скорую, а далее стали оказывать молодому человеку первую помощь. Так, они расстегнули верхнюю часть одежды мужчины, освободили дыхательные пути и положили его на бок.

После этого житель района открыл глаза и начал самостоятельно дышать. Пациента передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах сотрудники Росгвардии помогли пострадавшей в аварии пожилой женщине. Водитель иномарки задел крылом 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.