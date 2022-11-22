 Сотрудники ГИБДД Нижнекамска оказали помощь молодому человеку с приступом эпилепсии
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Сотрудники ГИБДД Нижнекамска оказали помощь молодому человеку с приступом эпилепсии

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Республика
22 ноября 2022  18:41
Автор:
Карина Кострулева

На дороге в селе Сухарево Нижнекамского района к инспекторам ГИБДД обратился водитель и попросил помощи. Выяснилось, что у жителя района начался приступ эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по РТ. 

Сотрудники вызвали скорую, а далее стали оказывать молодому человеку первую помощь. Так, они расстегнули верхнюю часть одежды мужчины, освободили дыхательные пути и положили его на бок. 

После этого житель района открыл глаза и начал самостоятельно дышать. Пациента передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах сотрудники Росгвардии помогли пострадавшей в аварии пожилой женщине. Водитель иномарки задел крылом 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

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