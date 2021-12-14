Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли лебедя-шипуна, замерзающего на Кабане

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли лебедя-шипуна, который обитал на озере Кабан, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

На момент спасения птица была измождена и не могла нормально самостоятельно питаться.

Уже сейчас лебедь находится в лечебной станции по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Здоровью птицы ничего не угрожает.

Всем, кому хочется больше узнать о состоянии и условиях сожержания птицы, просьба позвонить по телефону: 8 (843) 211 70 78.