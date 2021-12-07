Сотрудники прокуратуры навестили в больнице пострадавшую от рук матери девочку

Сотрудники прокуратуры навестили в больнице пострадавшую от рук матери полуторагодовалую девочку, сообщает прокуратура Советского района.

Александр Цеханович и Татьяна Рудницкая пообщались с малышкой и подарили ей мягкого Винни-Пуха. Девочка восприняла незнакомых для себя людей спокойно.

«Все будет хорошо! Будем дружить?» – спросил у ребенка Цеханович.

Ранее сообщалось, что расследование дела об избиении матерью годовалого ребенка в Казани СК взял под особый контроль. Сейчас решается вопрос об изъятии и передаче дела в производство регионального управления СКР, где после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «истязание».