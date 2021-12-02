 Сотрудники Росреестра Татарстана доставили в Сирию гуманитарную помощь
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Сотрудники Росреестра Татарстана доставили в Сирию гуманитарную помощь

Делегация доставила в республику 3,5 тонн вещей и продовольствия.

Республика
2 декабря 2021  16:59
Автор:
Роза Габитова

Специалисты Росреестра Татарстана посетили Сирийскую Арабскую Республику и приняли участие в акции помощи местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Делегация доставила в республику 3,5 тонн вещей и продовольствия. 

Также сотрудники федеральной службы приняли участие в сборе средств для сирийских жителей.

Ранее «КВ» сообщали, что в прокат вышла российская картина «Небо», основанная на реальных событиях. Это история двух пилотов — Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей самолет был подбит турецким истребителем в Сирии.

 

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