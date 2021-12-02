Сотрудники Росреестра Татарстана доставили в Сирию гуманитарную помощь

Специалисты Росреестра Татарстана посетили Сирийскую Арабскую Республику и приняли участие в акции помощи местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Делегация доставила в республику 3,5 тонн вещей и продовольствия.

Также сотрудники федеральной службы приняли участие в сборе средств для сирийских жителей.

Ранее «КВ» сообщали, что в прокат вышла российская картина «Небо», основанная на реальных событиях. Это история двух пилотов — Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей самолет был подбит турецким истребителем в Сирии.