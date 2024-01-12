Сотрудники татарстанской прокуратуры принимают поздравления с профессиональным праздником

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Республика
12 января 2024  13:51
Автор:
Виктория Осинина

Как отметил в своем поздравлении Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прошло 302 года с образования Прокуратуры России – надежного гаранта соблюдения законов.

«Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе. Убежден, что слаженные и профессиональные действия, принципиальность и требовательность помогут нам и впредь добиваться положительных результатов», - отметил он.

Краснов пожелал всем успехов в служении закону, добру и справедливости, а также крепкого здоровья и благополучия.

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Сотрудники татарстанской прокуратуры принимают поздравления с профессиональным праздником
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