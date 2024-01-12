Сотрудники татарстанской прокуратуры принимают поздравления с профессиональным праздником

Как отметил в своем поздравлении Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прошло 302 года с образования Прокуратуры России – надежного гаранта соблюдения законов.

«Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе. Убежден, что слаженные и профессиональные действия, принципиальность и требовательность помогут нам и впредь добиваться положительных результатов», - отметил он.

Краснов пожелал всем успехов в служении закону, добру и справедливости, а также крепкого здоровья и благополучия.