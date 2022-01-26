 Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%
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Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля.

Республика
26 января 2022  13:04
Автор:
Роза Габитова

В Совете Федерации одобрили закон об увеличении суммы пенсий на 8,6%. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании.

Кабинет министров внес норму поправкой в принятый правительственный законопроект о социальной пенсии представила малых народов Севера.

После индексации средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля.

Индексация вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее «КВ» сообщали, что индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это является «справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие».

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