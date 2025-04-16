Совет Федерации упростил визовый режим для соотечественников и специалистов

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий визовые правила для участников программы по переселению соотечественников и иностранных специалистов.

Участники госпрограммы и члены их семей смогут получать частные визы сроком до 1 года с возможностью продления на весь период действия статуса.

Для иностранных работников, обслуживающих импортное оборудование, вводится рабочая виза на 3 месяца с возможностью продления до 90 дней. Ранее такие визы продлению не подлежали.

Закон направлен на привлечение квалифицированных кадров и упрощение процедур для соотечественников, возвращающихся в Россию, сообщает РИА Новости.