Совет Федерации упростил визовый режим для соотечественников и специалистов

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Россия/Мир
16 апреля 2025  14:40

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий визовые правила для участников программы по переселению соотечественников и иностранных специалистов.

Участники госпрограммы и члены их семей смогут получать частные визы сроком до 1 года с возможностью продления на весь период действия статуса.

Для иностранных работников, обслуживающих импортное оборудование, вводится рабочая виза на 3 месяца с возможностью продления до 90 дней. Ранее такие визы продлению не подлежали.

Закон направлен на привлечение квалифицированных кадров и упрощение процедур для соотечественников, возвращающихся в Россию, сообщает РИА Новости.

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