Советский район Казани возглавил антирейтинг аварийности по выходным

Согласно данным ГИБДД, в выходные дни наиболее опасными для вождения районами Казани становятся:
Топ-4 аварийных районов:
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Советский – 21% всех ДТП
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Приволжский – 17%
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Кировский и Вахитовский – по 15%
Пик аварийности приходится на временной промежуток с 12:00 до 20:00 – в эти часы происходит 66% всех дорожных происшествий.
Основные причины аварий:
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67% случаев составляют столкновения и наезды на пешеходов
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Превышение скорости – ключевой фактор риска
Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима в указанных районах, особенно в выходные дни.