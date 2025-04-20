Советский район Казани возглавил антирейтинг аварийности по выходным

Согласно данным ГИБДД, в выходные дни наиболее опасными для вождения районами Казани становятся:

Топ-4 аварийных районов:

Советский – 21% всех ДТП Приволжский – 17% Кировский и Вахитовский – по 15%

Пик аварийности приходится на временной промежуток с 12:00 до 20:00 – в эти часы происходит 66% всех дорожных происшествий.

Основные причины аварий:

67% случаев составляют столкновения и наезды на пешеходов

Превышение скорости – ключевой фактор риска

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима в указанных районах, особенно в выходные дни.