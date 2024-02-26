Советский район отправил гуманитарную помощь на сумму в 209 млн рублей

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Город
26 февраля 2024  12:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на деловом понедельнике отчитался о гуманитарной помощи, которую оказали жители и предприятия в 2023 году.

Так, казанцы отправили гумпомощь на сумму в 209 млн рублей.

Из Советского района в зону спецоперации отправились больше 1 тысячи человек. 

«Со всеми семьями мы на постоянной связи и помогаем с решением самых разных вопросов», — подчеркнул докладчик.

Фатхутдинов рассказал и о фабрике пошива спецодежды для бойцов СВО, организованной активистами «Zа Победу. Казань». В прошлом году им выделили отдельное здание. 

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Советский район отправил гуманитарную помощь на сумму в 209 млн рублей
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