Советский район отправил гуманитарную помощь на сумму в 209 млн рублей

Глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на деловом понедельнике отчитался о гуманитарной помощи, которую оказали жители и предприятия в 2023 году.

Так, казанцы отправили гумпомощь на сумму в 209 млн рублей.

Из Советского района в зону спецоперации отправились больше 1 тысячи человек.

«Со всеми семьями мы на постоянной связи и помогаем с решением самых разных вопросов», — подчеркнул докладчик.

Фатхутдинов рассказал и о фабрике пошива спецодежды для бойцов СВО, организованной активистами «Zа Победу. Казань». В прошлом году им выделили отдельное здание.