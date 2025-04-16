Совфед утвердил новые правила поступления в вузы для выпускников колледжей

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на схожие специальности. Теперь право зачисления по внутренним испытаниям получат лишь те абитуриенты, чье среднее профессиональное образование соответствует выбранному направлению в вузе.

Остальным обладателям дипломов СПО для поступления в высшие учебные заведения по-прежнему необходимо будет сдавать ЕГЭ. Определять соответствие специальностей колледжа программам бакалавриата или специалитета будут сами университеты.

Новые правила направлены на повышение преемственности образования и качества подготовки студентов. Закон вступает в силу после подписания президентом.